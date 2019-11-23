الشارقة أولى محطات محمد الأمين بعد الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : في أول رحلة فنية خارجية له بعد الثورة، يستعد الموسيقار الكبير محمد الأمين للمغادرة خلال الأيام القادمة لدولة الأمارات العربية المتحدة لإحياء حفل ساهر للجالية السودانية بإمارة الشارقة،ويعد الحفل بحسب آخر لحظة، هو الأول للفنان الكبير بالأمارات بعد الثورة، حيث كان آخر حفل له ضمن حفلات ليالي دبي قبل ثلاث سنوات، والتي شهدت أيضاً تسجيله لثلاثين حلقة تلفزيونية خاصة بثتها قناة الشروق الفضائية في رمضان من نفس العام، بالإضافة إلى حفل ذكرى الاستقلال بالنادي السوداني بابو ظبي. المادة السابقة عبد الحي: الحكومة الانتقالية تمارس أفعال العصابات للتشفي والانتقام…. المقالة القادمة الدعم السريع تصل بورتسودان….

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