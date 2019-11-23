الفنان طه سليمان يرتب لحفل الذكرى من دنقلا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستعد الفنان طه سليمان لتقديم حفل خاص بمناسبة ذكرى الاستقلال وذكرى ثورة ديسمبر، وكان طه عاد قبل اليومين الماضيين من مدينة دنقلا بعد أن أحيا حفلاً خيرياً بمسرح مهيرة لصالح الاتحاد السوداني للسكري.

وقد شهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً تفاعل مع أغنياته الجديدة. وبحسب آخر لحظة أن طه سليمان تم اختياره سفيراَ للنوايا الحسنة , للسكري، وقد شهد حفل تنصيبه حضوراً رسمياً وشعبياً