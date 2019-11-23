إثيوبيا تمتدح تعاون السودان في مجال سد النهضة

أكدت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ساهلي ويرق زودي، على أزلية وأهمية العلاقات السودانية الإثيوبية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وأشادت بتعاون السودان في ملف مياه النيل في ما يخص سد النهضة ودوره المهم.

وأضافت قائلة “نرغب في استخدام عادل ومتساو للمياه من أجل منفعة شعبي البلدين”، وأبدت ترحيبها بوفد الدبلوماسية الشعبية السودانية وأمنت على دور الدبلوماسية الشعبية في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين.

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والتقت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفدرالية، وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية بالقصر الرئاسي بالعاصمة أديس أبابا.

وأشادت رئيسة إثيوبيا بحسب الشروق – بالجهود السودانية في إحلال السلام في دولة جنوب السودان، كما أبدت رغبتها في أن يتم رفع الحظر عن السودان قريباً، مضيفة نرغب في تعزيز علاقاتنا وأتمنى زيارة السودان، وتحدثت عن فترة عملها في الدمازين والقضارف إبان فترة عملها في الأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت الأمين العام المكلف لمجلس الصداقة الشعبية العالمية سلوى محمد محجوب، على عمق العلاقة بين السودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وأزلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)