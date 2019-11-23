اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

إثيوبيا تمتدح تعاون السودان في مجال سد النهضة

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-نوفمبر-2019

0 مشاهدة

إثيوبيا تمتدح تعاون السودان في مجال سد النهضة

أكدت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية ساهلي ويرق زودي، على أزلية وأهمية العلاقات السودانية الإثيوبية والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، وأشادت بتعاون السودان في ملف مياه النيل في ما يخص سد النهضة ودوره المهم.

وأضافت قائلة “نرغب في استخدام عادل ومتساو للمياه من أجل منفعة شعبي البلدين”، وأبدت ترحيبها بوفد الدبلوماسية الشعبية السودانية وأمنت على دور الدبلوماسية الشعبية في توطيد العلاقات الأخوية بين الشعبين.

Advertisements

والتقت رئيسة جمهورية إثيوبيا الفدرالية، وفد الدبلوماسية الشعبية السودانية بالقصر الرئاسي بالعاصمة أديس أبابا.

وأشادت رئيسة إثيوبيا بحسب الشروق – بالجهود السودانية في إحلال السلام في دولة جنوب السودان، كما أبدت رغبتها في أن يتم رفع الحظر عن السودان قريباً، مضيفة نرغب في تعزيز علاقاتنا وأتمنى زيارة السودان، وتحدثت عن فترة عملها في الدمازين والقضارف إبان فترة عملها في الأمم المتحدة.

من جانبها، أكدت الأمين العام المكلف لمجلس الصداقة الشعبية العالمية سلوى محمد محجوب، على عمق العلاقة بين السودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية وأزلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تمتدح تعاون السودان في مجال سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا