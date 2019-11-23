همد : كسلا لم تتلق دعماً صحياً من المركز

أكد والي ولاية كسلا اللواء ركن محمود بابكر همد عدم وجود أي دعم من الصحة الآتحادية لولايته رغم الوعود التي تلقتها الولاية بعد الأزمات الصحية التي شهدتها الولاية .

وأشار الوالي في مؤتمر صحفي اليوم بأمانة الحكومة بحضور القافلة الإعلامية التى تزور الولاية والمديرين العامين للوزارات و قيادات الأجهزة الأمنية ، أشار الي أن إحصائيات مرض حمي الضنك متاحة للجميع وكشف بانهم لا يستطيعون الجزم بإنحساره ، مؤكدا إستمرار عمليات التوعية والتثقيف الصحي ، مردفا بأن المرض يصبح مستوطنا بعد إنتشاره لمدة خمس سنوات حسب المختصين .

وعن عمليات التهريب أكد همد أنه محدود لأسباب تتعلق بإختلاف نمط العيش مع دول الجوار ومحدودية عربات التهريب لكنه أقر بتأثير ذلك على كمية الوقود المتاحة للولاية، وأشار الوالي الي ان التحدي الحقيقي يتمثل في تهريب البشر قائلا بان مكافحته تتطلب تعاونا مركزيا وإقليميا ودوليا وكشف عن آلية محددة غير مكتملة للولاية تتمثل في توفير بيت آمن للأشخاص المهربين بعض القبض على الجناة يتلقون فيه رعاية صحية قبل تحويلهم الي معسكرات اللاجئين.

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وأشاد والي ولاية كسلا بلجنة أمن الولاية والدور الإيجابي الذي لعبته في أحداث القضارف والبحر الأحمر، كما أشاد بمبادرات شبابية ربطت الأجهزة الأمنية بمواقع الأحداث. وقال إن مبادرة وزارة الداخلية حدت من التراشقات بين مكونات الولاية المجتمعية عبر الوسائط وأفضت الى وثيقة كان لها تأثيرها .

وأشار الوالي بحسب سونا – الي أن الأزمة الصحية لم تؤثر على العام الدراسي و كشف عن ترتيبات لتجنيب جزء من الدقيق للمدارس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)