تنسيقية الحرية والتغيير تنظم ورشة أولويات الفترة الانتقالية

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة تنظم تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير غدا الاحد بقاعة الصداقة ورشة عمل حول (عرض ومناقشة مقترحات برنامج أولويات الفترة الانتقالية) . Advertisements وسيشرف الجلسة الافتتاحية الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء . هذا وتستمر أعمال الورشة بحسب سونا – حتى يوم الاثنين الموافق الخامس والعشرون من نوفمبر الجاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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