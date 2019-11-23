وزير الخارجية البحريني يؤكد استعداد بلاده لدعم السودان

وصف وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، العلاقات بين بلاده والسودان بـ”المتطورة”، مؤكداً استعداد البحرين لدعم السودان على الأصعدة كافة في هذه المرحلة الدقيقة.

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وقال بيان لوزارة الخارجية، السبت، إن وزير خارجية البحرين التقى في المنامة، الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السفيرة الهام إبراهيم محمد رئيسة وفد بلادها إلى منتدى “حوار المنامة”، حيث اتفق الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون المشترك بينهما.

من جانبها، ثمنت الوكيل المساعد في وزارة الخارجية، مواقف البحرين الداعمة والمؤيدة للسودان، مستعرضة التطورات السياسية والاقتصادية في السودان، والجهود التي تضطلع بها الحكومة الانتقالية لتنفيذ أولويات الدولة في تحقيق السلام والاستقرار، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.

وشددت بحسب الشروق – على أهمية دعم جهود الحكومة لإزالة اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)