“الثروة الحيوانية”: الخرطوم خالية من أمراض الحيوان

كشفت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم عن خلو الولاية من الأمراض الوبائية التي تصيب الحيوان وفقاً للمسح الذي أجرته الوزارة أخيراً، وقالت إنها شرعت في عمليات رش البعوض والقراد والحظائر والمزارع بمحليات الولاية المختلفة.

وأعلن د. عصام الدين بابكر مساعد المدير العام للإدارة، عن قيام مخيم علاجي وإرشادي ووقائي بمحلية شرق النيل خلال الأسبوع، ويستمر لمدة ثلاثه أيام، مضيفاً أن المخيم سينتقل لبقية محليات الولاية ليؤدي دوره بالصورة المطلوبة.

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وأشار للحملات المكثفة لمراقبة مصانع الأعلاف للتأكد من جودتها وفق المواصفات المطلوبة، مبيناً أن هناك حملات لمراقبة الذبيح بالمسالخ وعرض اللحوم، مؤكداً على أهمية إنشاء محفظة بنوك لتوفير المخزون الاستراتيجي من الذرة لاستخدامه في أعلاف الدواجن لخفض كلفة الإنتاج.

وقال إن إنتاج الولاية من الدجاج اللاحم تبلغ مئة ألف طن سنوياً، مبيناً أن المالية الاتحادية والمالية بولاية الخرطوم، سبق أن وفرتا 25 ألف طن ذرة من المخزون الاستراتيجي .

وأكد بحسب الشروق – أن جهوداً قد بذلت لتطوير قطاع الدواجن، حيث أقيمت حوالى 14 مجزرة تجارية، فضلاً عن مجاز شركات الدواجن لمتابعة سلامة وصحة لحومها، وقال هناك اتجاه لبعض الشركات لتصدير إنتاجها من الدجاج اللاحم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)