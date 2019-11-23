“تجمع المهنيين السودانيين ” ينتقد حديث البرهان في “الجزيرة”

وجه تجمع المهنيين السودانيين، يوم السبت، انتقداً غير مسبوق على رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان مشيراً إلى أنه “لا كبير على المراجعة والتقويم”٠

وقال التجمع أحاديث البرهان في قناة الجزيرة، عن عدم تسليم البشير لقضاة المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب تجمع المهنيين الذي يعد رأس رمح الثورة السودانية التى أطاحت بالبشير، مسؤولي الحكومة بالإلتزام بمبادئ الثورة، ونضالات الشعب السوداني.

وقال التجمغ في بيان بحسب ما نشرره على صفحته بالفيسبوك – إن البرهان: “استبق التشاور الجاري حول أفضل السبل لضمان عقاب المجرم المخلوع عن جرائم نظامه في دارفور”. واصفاً ذلك بالاستباق غير المقبول.

و يلاحق قضاة لاهاي البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وفظائع ضد الإنسانية، بأقليم دارفور في الفترة من 2003 وحتى 2007.

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وشدد التجمع بضرورة استصحاب رغبة الضحايا” في رؤية البشير منقاداً إلى العدالة الدولية في لاهاي خزياً له ومن ائتمر بأمره وشفاءً لصدور المكلومين”.

ورفض الطعن في القضاء المحلي، ولكنه نوه لحاجته لإجراء إصلاحات ترتقي به لمقام الثورة.

وفي سياق ذي صلة، شحب البيان تصريح البرهان، عن الدعم السعودي والإماراتي منذ استقلال السودان.

وذكر البيان بإسهام السودانيين في نهضة البلدين. مردفاً:”على من يمثِّل سيادة السودانيين أن لا يرسل مثل هذه التصريحات المجانية التي يدحضها التاريخ”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)