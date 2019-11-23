أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق

التاريخ: 23-نوفمبر-2019
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كشفت قوى الحرية والتغيير عن تلقى اللجان القانونية لأكثر من (220) دعوى وشكوى قانونية من المواطنين، مبينة أنها قامت بتصنيف الدعاوى توطئة لإتخاذ الإجراءات العدلية تجاهها.
وقال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) أن الأولوية في تحريك الإجراءات القانونية كانت ضد رموز النظام السابق، مبيناً أن اللجنة القانونية والمحاميين سيقومون بتقييد بقية الدعاوى التي تم إستلامها بمقر تجمع المهنيين.
وطالب صالح بتسريع الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة مؤكداً ثقته في عدالة القضاء السوداني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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