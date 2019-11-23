اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق

0 نشر
ابراهيم 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 23-نوفمبر-2019

27 مشاهدة

أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق

كشفت قوى الحرية والتغيير عن تلقى اللجان القانونية لأكثر من (220) دعوى وشكوى قانونية من المواطنين، مبينة أنها قامت بتصنيف الدعاوى توطئة لإتخاذ الإجراءات العدلية تجاهها.

Advertisements

وقال وجدي صالح الناطق الرسمي بإسم قوى الحرية والتغيير في تصريح بحسب (smc) أن الأولوية في تحريك الإجراءات القانونية كانت ضد رموز النظام السابق، مبيناً أن اللجنة القانونية والمحاميين سيقومون بتقييد بقية الدعاوى التي تم إستلامها بمقر تجمع المهنيين.

وطالب صالح بتسريع الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين وتقديمهم لمحاكمات عادلة مؤكداً ثقته في عدالة القضاء السوداني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من (220) دعوى قانونية ضد رموز النظام السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا