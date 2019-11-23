مدير جامعة السودان يؤكد متانة العلاقات السودانية الصينية

التاريخ: 23-نوفمبر-2019
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أكد البروفيسور عوض سعد حسن مدير جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا متانة العلاقات التي تربط بين السودان والصين وتميزها في المجالات التعليمية والصحية والزراعية وغيرها .
وأعرب لدى لقائه برئاسة الجامعة بالمقرن السفير الصيني بالخرطوم اليوم السبت والوفد المرافق له وبحضور نائب مدير الجامعة ووكيل الجامعة وعدد من عمداء الكليات، أعرب عن أمله في تعزيز وتقوية التعاون بين جامعة السودان والجامعات الصينية في مختلف التخصصات، خاصة الزراعية ومجال النفط وإقامة البحوث المشتركة وتبادل الأساتذة والطلاب، والجانب التكنولوجي بما يدفع بالعلاقات إلى الأمام، خاصة في ظل التغيير الذي يعيشه السودان والذي أحدثه الشباب.
وتطرق سعادة سفير دولة الصين لعمق العلاقات السودانية الصينية الضاربة في الجذور خاصة في المجالات الاقتصادية ومجال التعليم والتربية، مشيداً بجامعة السودان والسمعة الطيبة التي تتمتع بها والتي تعد من أكبر الجامعات في السودان.
وأبدى سعادة السفير استعداده للتعاون بين جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الصينية خاصة في مجال الزراعة والبترول والدراسات العليا والبحث العلمي.
هذا وقد شكر البروفيسور عوض سعادة السفير على الزيارة، مقترحاً ضرورة تكوين لجان مشتركة لتفعيل أوجه التعاون بين جامعة السودان والجامعات الصينية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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