التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : رياضة 19 مشاهدة Advertisements أسندت لجنة التحكيم المركزية إدارة مباراة المريخ أمام الهلال مساء اليوم السبت للحكم السموأل محمد الفاتح. وكانت اللجنة بحسب اليوم التالي – قد وقعت في مأزق محرج في الفترة الماضية بعد اعتذار الفاضل أبوشنب المرشح الدائم لمباريات القمة في السنوات الأخيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة التحكيم بالاتحاد تسمي مرشحها لمباراة القمة هلال – مريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.