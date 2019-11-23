بالفيديو : كلمة غير لائقة في الأغنية الجديدة للفنانة إيلاف عبد العزير تثير استياء رواد مواقع التواصل

استقبح عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجود كلمة في الأغنية الجديدة للفنانة إيلاف عبد العزيز وهي الكلمة الدارجية (شانقني) التي جاءت ضمن كلمات الأغنية لتكون عنواناً وهي الأغنية التي صاغ كلماتها الشاعر والملحن مهدي مصطفى والتي يقول مطلعها:

الشوقو حارقني

لمتين مفارقني..

عاد انتظرتو يا ناس

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لي سبعة شانقني

واعتبر عدد من المعلقين أن الكلمة غير لائقة حيث كتب أحدهم قائلاً : (والله العنوان شين عديل …. والعنوان شانقني والله حرام فيها كلام شين عديل ركزو بس) بينما ذكر آخرون بأن الكلمة لا ترقى لمستوى الفنانة التي تصنف ضمن الفنانات المتميزات حيث قال معلق:(يا إيلاف والله انتي مبدعه لكن عنوان الأغنيه شييييين) وطالب البعض بتغيير الكلمة موضحاً بأنها كلمة (ما كويسة) في قوله : (الأغنية حلوة .بس كلمة شانقني دي ما كويسة غيروها بأي حاجة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)