حمدوك إلى أمريكا تلبية لدعوة رسمية بـ(السبت)

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 79 مشاهدة بدعوة من الحكومة الأمريكية، يغادر إلى واشنطن السبت المقبل وفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك ويضم وزراء العدل والدفاع ووزيرة الشباب والرياضة. Advertisements ومن المقرر بحسب (اليوم التالي) أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، كما يلتقي الوفد بكبار المسؤولين في إدارة ترمب مثل نائب الرئيس مايك بينس ومستشار الأمن القومي روبرت أوبريان. وتبحث الزيارة قضية رفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وتوطيد العلاقات والتعاون في شتى المجالات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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