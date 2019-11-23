مجلس الوزراء يشهد تسليم أول شهادات الاعتماد

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شهد السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء والأستاذ مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة تسليم شهادات الإعتماد الصادرة عن المجلس السوداني للاعتماد (SDAC) والمجلس التونسي للاعتماد (TUNAC) لكل من المختبر المركزي بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والمعمل المركزي للخدمات الفنية والمعايرة التابع للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وذلك ضمن فعاليات ورشة السياسة الوطنية للجودة التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية والتعدين.

وقال د. كمال الهادي الأمين العام للمجلس السوداني للاعتماد بحسب سونا – أن هذا الإنجاز يأتي إستكمالاً لبرنامج دعم البنى التحتية للاعتماد بالسودان الذي تنفذه المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (UNIDO) بتمويل من مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) أحد مجموعة البنك الاسلامي للتنمية (ISDB) بالتعاون مع المجلس التونسي للاعتماد(TUNAC).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)