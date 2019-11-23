السيادي .. الإسلام رسالة جامعة

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة قال عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن شيخ إدريس قاضي إن الإسلام رسالة جامعة لكل العالمين أساسها الخير والفضيلة والخلق الكريم وليست خاصة بجماعة أو نظام أو تنظيم. وحث لدي مخاطبته اليوم بنادي الشرطة ببري إحتفال جمعية القرآن الكريم بالمولد النبوي الشريف بحضور قنصل دولة مالي حث على تعزيز قيم الدين المتمثلة في العدالة والسلام وحذر من استغلاله في الفساد والتآمر علي الوطن وحق الشعوب. Advertisements وأكد بحسب سونا – على الدور الكبير الذي تؤديه جمعية القران الكريم في تحفيظ القرآن الكريم ونشر الدعوة الإسلامية حفاظاً على تعاليم الإسلام. وشرف قاضي الذي تم تكريمه خلال الاحتفال وداع قافلة توزيع 25 الف مصحف للولايات ضمن حملة (سيدنا عثمان بن عفان)، وقام بتكريم أوائل المسابقة الإلكترونية للأطفال والحفظة ومراكز التحفيظ. وأعرب الأمين العام لجمعية القرآن د. عبد الرحمن محمد علي سعيد عن شكره وتقديره لتشريف عضو مجلس السيادة الانتقالي لاحتفال الجمعية مما يعزز مسيرة الجمعية ويدفع بها للأمام نصرة للقرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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