البابا فرنسيس يتجه الى اليابان داعيا إلى نزع “السلاح النووي”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يتجه بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم السبت إلى اليابان، حاملا رسائل قوية تدعو إلى نزع الأسلحة النووية والتخلص من خطرها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ74 لنكبة ناغازاكي وهيروشيما.

وتستمر زيارة البابا إلى اليابان أربعة أيام، وأبرز محطاتها ستكون في ناغازاكي ثم هيروشيما اللتين تعرضتا قبل 74 عاما لضربة أميركية بقنبلتين ذريتين، أسفرت عن سقوط 114 ألف قتيل.

وقال مطلع الأسبوع في فيديو وجهه إلى اليابانيين: “أصلّي معكم حتى لا تطلق القوة المدمرة للأسلحة النووية أبدا من جديد في تاريخ البشرية… بلدكم يعي المعاناة التي سببتها الحرب”، كما دعا إلى “الاحترام المتبادل الذي يؤدي إلى سلام يجب الدفاع عنه بقوة”.

وكان البابا عبر مرارا عن إعجابه باليابان التي كان يرغب في شبابه بزيارتها مبشرا، لكنه اضطر للتخلي عن خطته بعد عملية جراحية في الرئة.

والبابا فرنسيس هو أول حبر أعظم يتوجه إلى اليابان التي يبلغ عدد الكاثوليك فيها 440 ألف شخص من أصل عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة، منذ زيارة يوحنا بولس الثاني في 1981.

RT