حزب العمال البريطاني يتعهد بالتصدي “لغش الضرائب والأجور”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعتزم حزب العمال البريطاني المعارض إقامة تجمع انتخابي أمام مستودع تابع لشركة أمازون، اليوم السبت، في إطار سعيه للتركيز على تعهد انتخابي باستهداف الشركات متعددة الجنسيات التي يتهمها بالتهرب الضريبي وخداع العمال‭ ‬فيما يتعلق بالأجور إذا فاز في‭ ‬الانتخابات العامة الشهر المقبل.

وكشف حزب العمال في بيانه الرسمي نشرته رويترز يوم الخميس عن خطة لإنفاق ما يقارب 83 مليار جنيه استرليني (106 مليارات دولار) على برنامج تأميم واسع النطاق وخدمات عامة مجانية تمول من عائدات ضريبية من أصحاب الدخل المرتفع والشركات.

ويقول الحزب إن برنامج “الضريبة العادلة” سيضمن أن تدفع الشركات في الحي المالي في منطقة لندن والشركات الكبرى ومن يتهربون من الضرائب نصيبهم.

ومن المقرر أن يقول زعيم الحزب جيريمي كوربين أمام مستودع أمازون في يوركشير في شمال إنجلترا إن “الشركات الضخمة متعددة الجنسيات تتصرف في العادة كما لو أن القواعد التي نلتزم بها جميعا لا تنطبق عليها. تستغل (هذه الشركات) الثغرات لادعاء أنها يجب ألا تدفع ضرائب، ومن السخرية أنها تستنزف عمالها لأقصى حد”.

وتقول شركة أمازون إن ما يدعيه كوربين لا أساس له من الصحة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان “الحكومة صاغت قوانين الضرائب بهدف تشجيع الاستثمار، ونحن نستثمر مبالغ ضخمة في توفير فرص عمل وإنشاء بنية تحتية في أنحاء المملكة المتحدة، أكثر من 18 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار) منذ 2010”.

وقال رئيس حزب المحافظين جيمس كليفرلي “جيريمي كوربين ينتقد الشركات لأنه يائس ليصرف الانتباه عن أنه ليس لديه خطة يعتد بها لتنفيذ بريكست” في إشارة لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.