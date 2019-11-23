غندور: دعوات حل المؤتمر الوطني وتفكيك مؤسساته الحزبية “ساذجة”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس المؤتمر الوطني المكلف البروفسور إبراهيم غندور تأييده لاستمرار الدكتور عبد الله حمدوك رئيسا لوزراء الفترة الانتقالية، وشدد علي ضرورة تغيير جميع وزراء احزاب قوى الحرية والتغيير وتعيين وزراء متخصصين وذوي خبرة لكل وزارة. وأضاف التاريخ يعيد نفسه بفشل حكومة سر الختم التى كونتها الهيئات سابقا (تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير حاليا) وتغييرها بوزراء تكنوقراط ومواصلة سر الختم رئيسا للوزراء. ووصف غندور خلال تعليق نشره علي صفحته بالفيسبوك الدعوات بحل المؤتمر الوطني وتفكيك مؤسساته الحزبية بالساذجة، وقال أنها ليس سوى محاولة من قوى الحرية والتغيير للانتقام السياسي برغم أن حزبنا أعطى تلك الاحزاب لما يسمى وقتها بقوى الإجماع الوطني (قوى الحرية والتغيير حاليا) نسبة 12٪ من المجلس الوطني. المادة السابقة الداخلية تتوعد المتورطين في تجاوزات منح الجنسية لأجانب المقالة القادمة تركيا تعرض مكافأة كبيرة للقبض على “محمد دحلان” المقيم في الإمارات

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