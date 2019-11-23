الداخلية تتوعد المتورطين في تجاوزات منح الجنسية لأجانب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الفريق شرطة الطريفي إدريس، وزير الداخلية، عن الشروع في مراجعة الجنسيات التي تم منحها بالتجنس، وقال الوزير، في تصريح خاص لـ(اليوم التالي)، إن اللجنة التي تم تشكيلها استعانت بعدة جهات وخبراء من وزارة الدخلية وعدد من الخبراء من خارج الوزارة، مشيراً إلى حصر جميع الحاصلين على الجنسية وتقسيمهم إلى ثلاث فئات، فئة المستثمرين ورجال الأعمال، وهؤلاء حصلوا عليها بطرق رسمية، الفئة الثانية نالت الجواز السوداني بعد استيفاء جميع الشروط، أما الفئة الثالثة فحصلت على الجواز بطرق غير قانونية تم منحه لهم بتجاوز القانون في العهد البائد بواسطة نافذين، وتوعد الطريفي بملاحقة المتورطين في منح الجنسية للأجانب بطرق غير شرعية، وتقديمهم لمحاكمات عادلة عبر القضاء.

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