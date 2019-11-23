بعد اعتقال امينه العام.. “الشعبي” يشن هجوماً على قوى إعلان الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب المؤتمر الشعبي، أمس (الخميس)، تصعيد عمله السياسي والقانوني لمواجهة اعتقال أمينه العام، علي الحاج محمد، الذي أودع سجن كوبر بالخرطوم، لحين إخضاعه للتحقيق بموجب إجراءات البلاغ المدون ضد مدبري ومنفذي انقلاب 30 يونيو 1989.

وشن إدريس سليمان، القيادي البارز في الحزب، هجوماً كاسحاً على قوى إعلان الحرية والتغيير، محذراً من استمرار اعتقال الأمين العام، قائلاً إنه لا يصب في العافية السودانية، وقال إن قوى الحرية والتغيير عزلت وأقصت وكونت الحكومة بمعزل عنهم، لذلك وضعتهم في المعارضة، وأضاف “ظللنا نبين في الحقائق واضعين نصب أعيينا استقرار البلاد”، وحذر سليمان من أن سفينة السودان تبحر حالياً في بحر متلاطم الأمواج، وقال إن حزبه يحاول أن يجنب البلد المزالق.

وشدد إدريس على أنه لا يوجد أي مبرر لاعتقال الأمين العام، مؤكداً أن حزبه يملك خططاً لم يكشف عنها للتصعيد السياسي والقانوني والإعلامي من الآن وحتى الانتخابات، ورأى سليمان أن الحكومة الانتقالية الحالية هشة جداً ولا تتحمل المدافرة، ومن الأفضل أن لا يتم دفع حزبه للوصول إلى درجة المدافرة، وقال إن قوى الحرية والتغيير لا تريد انتخابات ولا تريد أن ترد السلطة للشعب، واعتبر الاعتقال محاولة للانصراف عن حل المشاكل الحقيقية التي تعاني منها البلاد حالياً، وقال “لا نريد معارك انصرافية، نريد التركيز على حل مشاكل السودان”، وأضاف “ليس لدينا مشكلة لو تم اعتقال كل قيادات الحزب فهناك بدائل، نحن ما يؤذينا هو التعرض لرمزنا بالتجني”.

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