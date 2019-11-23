لجنة ترسيم الحدود بين السودان والجنوب تُحدِّد المناطق المُختلف حولها

نَاقَشت اللجنة المشتركة لترسيم الحدود بين السودان ودولة الجنوب في اجتماعها الـ(12) بأديس أبابا، تقريرًا حدّد وصف المناطق الخمس المُختلف حولها وتشمل “كاكا التجارية، دبة الفخار، المقينص، 14 ميل جنوب بحر العرب، حفرة النحاس وكفيا كنجي” وتضمّن الوصف وجهة نظر كل طَرفٍ.

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وعَقدت اللجنة، اجتماعها الثاني في أديس برعاية الاتحاد الأفريقي، وقاد الجانب السوداني مدير عام هيئة المساحة اللواء مهندس الأمين محمد بانقا، فيما تَرأس وفد جنوب السودان السفير داريوس قرنق وول. ويُعد الاجتماع مُواصلةً للاجتماع (11) الذي انعقد بالخرطوم خلال 13 – 23 أكتوبر الماضي برعاية الاتحاد الأفريقي.

وأوصت اللجنة بحسب (وكالة السودان للأنباء) ، بإعداد تقريرٍ وافٍ يشتمل على وصف تفصيلي بالإحداثيات والخرائط والمُستندات والوثائق للأجزاء المُتّفق عليها من الخط الحدودي، فَضْلًا عن وصف المناطق الخمس المُختلف حولها. وأعدّت اللجنة في اجتماع الخرطوم، الوصف التفصيلي للأجزاء المُتّفق عليها بالإحداثيات والخرائط والمُستندات، ووقّعته بالأحرف الأولى.

وناقش الاجتماع الـ(12)، إعداد وَصف المناطق المُختلف حولها والمناطق المُدَّعاة، تَمهيدًا لرفع التقرير لمُفوضية الحُدُود المُشتركة لمُناقشته في الاِجتماع المُشترك الذي يُعقد بين المفوضية المُشتركة ولجنة الترسيم المُشتركة في أديس أبابا خلال 23 – 30 نوفمبر الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)