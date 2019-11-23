بالصورة.. محاسن هارون تفوز بالمركز الأول في سباق الشيخة فاطمه بنت مبارك

فازت المتسابقة السودانيه محاسن هارون بالمركز الأول في سباق الشيخة فاطمة بنت مبارك الخامس للجري، السباق الذي شاركت فيه أكثر من (65) دولة حول العالم وبمشاركة واسعة من جميع السيدات

المقيمات بارض العاصمة الاماراتية ابوظبي.

جرى يوم الجمعة سباق الشيخة فاطمه بنت مبارك الخامس للجري حيث حل السودان في المركز الاول عبر العداءة الصاعدة اللاعبة محاسن هارون.

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واللاعبه الايطالية جينا في المركز الثاني والفلبينية جويل في المركز الثالث وكندا في المركز الرابع وبريطانيا في المركز الخامس والهند في المركز السادس والمغرب في المركز السابع حسب موقع النيلين.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)