التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : أخبار 7 مشاهدة اعتقلت السلطات بولاية سنار تسعة أشخاص مشتبه بمشاركتهم في أحداث حرق آليات مشروع معاوية البرير بمنطقة أبو نعامة. Advertisements وقال أمس الوالي المكلف اللواء الركن محمد عثمان بحسب صحيفة التيار – أنهم يطاردون أي مشتبه وسيحضرونه للعدالة ليعرفوا من يقف خلفهم وأجندتهم. وأوضح في تصريحات للوفد الإعلامي الذي زار المنطقة أمس أنهم تعاملوا مع الملف بكل حيادية واتبعوا توصيات اللجنة المكلفة بالتحقيق في ما يُثَار حول ارتباط المشروع بحالات السرطان، وأنه فضَّل حلَّ المشكلة بالمساعي المجتمعية وتم عقد ثمانية اجتماعات مع مواطني المنطقة لخفض التوتر لأنهم تفاجؤوا بما حدث، وقطع بأن حكومته تطبق القانون بصرامة حفاظا على الأرواح والممتلكات ولطمأنة المستثمرين على سلامة استثماراتهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتقال تسعة مشتبه بهم في حريق مشروع البرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.