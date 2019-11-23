زيادة كبيرة في واردات محصول السمسم بالقضارف

كَشَفَت إدارة أسواق المحاصيل بولاية القضارف، أنّ مُستوى الوارد التّراكُمي بالسوق بلغ حوالي (284) ألف جوال من المحاصيل، وأن الوارد اليومي يتراوح ما بين (22 – 25) ألف جوال في اليوم.

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وأوضح مدير بورصة المحاصيل بالقضارف مصطفى أحمد الحسن حسب (أس. أم. سي) أمس، أنّ السوق يشهد تصاعُداً في الوارد اليومي، فضلاً عن عمليتي البيع والشراء حيث بلغ سعر قنطار السمسم (4600) جنيه، وأردب الذرة (3) آلاف جنيه، وأضاف بأنّ وارد الدخن يصل ما بين (400 – 600) جوال في اليوم، وقال الحسن إنّ إنتاج محصول السمسم في الوقت الراهن في إطار عمليات التسويق والغَربلة في انتظار سياسة الصادر من قبل الدولة حتى تشرع الشركات في الشراء لصادرات السمسم خلال الفترة المُقبلة، وأكّد أنّ الأسعار المُتداولة في السوق مُجزية بالنسبة للمنتج رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)