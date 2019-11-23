مفرح يدعو للوسطية والاعتدال والنأي عن الغلو والتطرف

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أمَّ نصر الدين مفرح أحمد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، المصلين في صلاة الجمعة أمس بمسجد الخرطوم الكبير، وقال في الخطبة إن الله سبحانه وتعإلى قد أعد النبي، صلى الله عليه وسلم، إعداداً خلقياً لتبليغ رسالته إلى البشرية جمعاء، مستعرضاً ملامح من سيرته العطرة وتعامله مع الناس ودعوته إليهم بالحسنى والموعظة الحسنة والرفق واللين، معدداً نماذج مشرقة في هذا الجانب من التواضع والرحمة، ومجالسة المساكين والعطف عليهم، مؤكداً على أهمية الاقتداء والتأسي بسيرة المصطفى عليه السلام.

ودعا بحسب اليوم التالي – إلى ضرورة انتهاج الوسطية والاعتدال والنأي عن الغلو والتطرف في الدين، مشيراً إلى أهمية وحدة الصف والتعاضد وجمع وتوحيد الكلمة ونبذ الكراهية والتفرق والتعصب الديني، ولفت الوزير إلى أهمية إدارة التنوع الديني والمذهبي الذي يمتاز به السودان، وقبول الآخر وترسيخ ونشر ثقافة التسامح والتعايش. وقال إن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بين المواطنين فى السودان، وأكد أن الفترة التي يمر بها السودان حالياً هي أخصب فترة منذ الاستقلال يمكن من خلالها الاتفاق والتوحد لبناء دولة السودان الجديد في ظل الحكومة المدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)