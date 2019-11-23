ضبابية حول تشكيلة المريخ لمباراة القمة

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : رياضة 12 مشاهدة حرص الجهاز الفني للمريخ على إخفاء التشكيلة التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم، وعمل على تجهيز أكبر عدد من اللاعبين مع توزيع فرص المشاركة بين جميع اللاعبين في المباراة لودية الأخيرة التي خاضها المريخ أمام السلاطين، ولكن سيحتفظ الحارس أبو عشرين على موقعه بين الخشبات الثلاث إلى جانب مشاركة القائد أمير كمال والمتألق محمد حامد التش، والهداف رمضان عجب، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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