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الطريفي الصديق المرشح الأول لإدارة الديربي

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التاريخ: 23-نوفمبر-2019

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الطريفي الصديق المرشح الأول لإدارة الديربي

تحفظ الاتحاد السوداني لكرة القدم عبر لجنة التحكيم عن الكشف على أسماء طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة اليوم إلا أن مصادر، تشير إلى أن الدولي الطريفي الصديق هو الأبرز لإدارة الديربي بعد أن حصرت لجنة التحكيم خياراتها في ثلاثة حكام وسط من بينهم الدولي محمود شانتير وعادل مختار، إلا أن حظوظ الدولي الطريفي بات هو المرشح الأول وسط تكتم كبير من قبل أعضاء لجنة التحكيم، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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