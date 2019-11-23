الكشف عن تشكيلة الهلال لمباراة اليوم

من المتوقع أن يمثل الهلال في مباراة اليوم كل من الحارس جمال سالم، أطهر الطاهر، سموأل ميرغني، عبد اللطيف بوي، فارس عبد الله، أبو عاقلة عبد الله، محمد دراج، سليم محمد، صهيب الثعلب، محمد موسى، ووليد الشعلة، فيما تشمل خيارات الهلال على دكة البدلاء الحارس يونس الطيب ومحمد المعتصم ومؤمن عصام وولاء الدين موسى، ونزار حامد، موفق صديق.

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وظل الجهاز الفني يعتمد على التوليفة المذكورة في آخر ثلاث مباريات خاضها الهلال في المنافسة المحلية، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)