حرم النور (راجنك)

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة حققت اغنية الشاعر الجميل عمر سعد الحسين باسم “راجنك” نجاحاً منقطع النظير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصوت الفنان حرم النور. Advertisements ووفقاً للدار العمل من الحان الملحن القدير حمدان ازرق ابن منطقة ود رعية بولاية الجزيرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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