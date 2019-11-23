مونيكا تشن هجوماً على شخصي

لا غرابة ان تشن مونيكا هجوما بانني منحتها عدد من النصوص لكي تصدح بها وهذا افتراء وكذب وانا اذا حاولت ان اتعامل فنيا التعامل فقط مع النجوم مثل ندى القلعة، انصاف مدني، مكارم بشير، زهرة مدني، فهيمة عبد الله، والرائعة دوماً ملكة الطرب حنان بلوبلوفقط اما انتي تفتقدين للتطريب وصوتك عادي جداً في الاعلانات حققتي نجاحات.
اما في الغناء لن ينجح احد وصيتي لكان تتركي وتغفلي باب الغناء وتستعدين من اليوم للاعلانات مثل اعلانات عرض الازياء الذي تم تقديمه بالنادي العائلي والسؤال الذي يحتاج لاجابة لماذا تركت المغنية مونيكا بحري طبعاً لشيء في نفس يعقوب وفقاً للدار.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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