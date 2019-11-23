الإعدام شنقاً لشاب قتل آخر بسبب (100) جنيه

أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ياسر عثمان زين العابدين، حكماً قضى بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة شاب أدانته المحكمة بتهمة القتل العمد، لقتله آخر بسبب مبلغ (100) جنيه، بعد تمسك أولياء الدم بالقصاص.

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وأكد قاضي المحكمة أن المتهم لم يستفد من الدفوعات الواردة التي تحول القتل من العمد إلى شبه العمد، ولم يستفد من الاستثناءات، بحسب صحيفة المجهر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)