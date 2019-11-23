وفاة زوجة بمستشفى خرطومي

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة تلقت شرطة الخرطوم شمال بلاغاً من احد المواطنين افاد في بلاغه بوفاة زوجته البالغة من العمر خمسة وعشرين عاما اثناء تلقيها العلاجات بمستشفى خرطومي لتقوم الشرطة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثة للمشرحة لتحديد اسباب الوفاة بواسطة الطبيب الشرعي وتدوين بلاغ بالحادثة تحت المادة “51” اجراءات. Advertisements وبحسب الدار يتابع المتحري اجراءات البلاغ ورفع الاوراق للنيابة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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