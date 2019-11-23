احتراق عربة أمجاد بالقرب من مستشفى السلاح الطبي

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة نجا صاحب أمجاد من حادثة احتراق عربته أثناء عبوره الكبري المؤدي إلى أم درمان، بالقرب من مستشفى السلاح الطبي، من الإصابة بالأذى بعد أن اشتعلت النيران في عربته بالكامل، وحاول المواطنون احتواء الحريق باستخدام طفايات الحريق، وخلال ساعة تمكنوا من إطفاء النيران وإنقاذ عابري الطريق من خطر كان محتماً لسرعة اشتعال النار في العربة، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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