ضبط فراخ غير صالح للاستخدام الآدمي

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 8 مشاهدة بناءً على معلومات توفرت لشعبة الميدان ثتم ضبط فراخ غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وذلك بمنطقة ام درمان حيث تم العثور على خمسين كيلو فراخ غير صالحة للاستخدام الآدمي ثلاثين كيلو فراخ مقطع منتهي الصلاحية وعشرين سبت قوانص تالفة. Advertisements وبحسب الدار تم تدوين بلاغ تحت المواد “5” صحة لحوم و”4″ رقابة على الاطعمة في مواجهة المتهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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