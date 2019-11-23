زوج يحاول الانتحار بموس حلاقة

التاريخ: 23-نوفمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة تقدمت احدى الزوجات ببلاغ لشرطة السلام بالنيل الابيض افادت في بلاغها بان زوجها شرع في الانتحار بجرح عنقه بموس حلاقة اثناء تواجده بالمنزل. Advertisements وبحسب الدار قامت الشرطة على اثر ذلك بزيارة مكان الحادث واتخاذ الاجراءات القانونية واسعاف الزوج للمستشفى لتلقي العلاج وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة 133 الشروع في الانتحار. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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