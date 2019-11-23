موقع أمريكي: شراكة المدنيين والعسكريين أنقذت السودان من حرب طويلة الأجل

التاريخ: 23-نوفمبر-2019
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طالب موقع “بروجكتس سانديكست” الأمريكي، الولايات المتحدة بأن ترفع تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب وإزالة الحواجز التنظيمية فوراً أمام التجارة والتمويل وحركة المواطنين والمجتمع الدولي، كونها آخر العقوبات المتبقية من عهد الرئيس السابق عمر البشير، لتتمكن الحكومة من معالجة بعض الاحتياجات الملحة.
وأكد الموقع، أهمية الاستجابة السريعة في تقديم المساعدة الدولية الحيوية لإنقاذ الحكومة الجديدة من الفشل، وحماية البلاد من السقوط في هاوية عدم الاستقرار والعنف، وقال إن السودان اليوم على حافة الهاوية، إما أن يتطور نحو السلام والديمقراطية أو يتحول لبؤرة من عدم الاستقرار والعنف، وأن المساعدة الدولية الحيوية في الوقت المناسب هي التي تصنع الفرق بين نجاح وفشل الحكومة الجديدة.
وقال الموقع إن الشراكة بين القادة المدنيين والعسكريين انقذت البلاد من حرب أهلية مميتة وطويلة الأمد، وشدد على أن نجاح السودان من شأنه جلب الاستقرار للقرن الأفريقي والشرق الأوسط، وعدم الاستقرار الناتج عن فشله سيتمدد للبلدان الأخرى، واشترط التخفيف الفوري للديون، والقدرة على الوصول لتمويل جديد من البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لنجاح الحكومة، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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