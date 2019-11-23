مطالبة بتفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية بالمؤسسات العامة

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أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتنمية البشرية والعمل بالخرطوم د. عبد العاطي محمد خير، ضرورة تفعيل دور لجنة المراجعة الداخلية بالمؤسسات العامة، وتمكينها من الإشراف على التقارير المالية السنوية التي تعدها الإدارة، ومراجعتها وتقييمها.

ونبه عبد العاطي بحسب صحيفة الصيحة، في ملتقى الجودة والتميز المؤسسي الخامس الذي نظمته أمانة التطوير الإداري والجودة بالمجلس، لأهمية تحقيق هذه المطالب وضمان فاعلية وقوة إجراءات فرع إدارة المخاطر بالمؤسسة، ووجود نظام قي لإدارة الموارد البشرية فيها عبر كفاءة إجراءات التعيين، فضلاً عن وجود برامج تدريب وتأهيل مستمر للموظفين، ومنحهم رواتب ملائمة تتناسب مع طبيعة العمل وإنتاجية المؤسسة والأداء، مع وجود نظام حوافز للإنجاز المتميز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)