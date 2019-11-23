وجدي صالح يقطع بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله لصالح الشعب السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وجدي صالح، الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، إنهم غير راضين عن أداء التحالف حتى هذه اللحظة، وأوضح صالح خلال استضافته في قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس (الجمعة)، أنهم حققوا الكثير منذ بداية الحكومة الانتقالية، وقطع وجدي بحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة أصوله لصالح الشعب السوداني وفقاً للقانون، وقال: “ليس من الطبيعي أن يقوم الشعب بالثورة وإسقاط المؤتمر الوطني والنظام البائد ويترك الحزب هكذا، وسيتم حل المؤتمر الوطني”.

وأكد صالح أن الحرية والتغيير لديها الكثير من الملفات ضد النظام البائد ورموزه، وقال إن هنالك قرارات مُرتقبة خلال الأيام القادمة لصالح الثورة، وقال: “لن يهدأ لنا بال حتى تفكك النظام البائد صامولة صامولة”، وقطع بأن الحرية والتغيير لن تقبل بأن يكون المؤتمر الوطني جزءاً من الفترة الانتقالية في السودان.

وفي السياق، اعتبر إسماعيل التاج، الناطق الرسمي لتجمع المهنيين السودانيين، المؤتمر الوطني أنه جسم غير شرعي، لجهة أنه جاء للحكم عبر انقلاب غير شرعي، وانتقد تأخر صدور قرار بحل المؤتمر الوطني، وأضاف: “التحجج بحل المؤتمر الوطني بصدور قرار قانوني ومحاكم غير صحيح”، وهدد التاج بالدعوة لمليونية لحل المؤتمر الوطني.

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