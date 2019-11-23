“الحرية والتغيير”: ماضون في تفكيك مؤسسات النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر خالد عمر يوسف، القيادي بقوى الحرية والتغيير، حديث الداعية الإسلامي عبدالحي يوسف بشأن إلغاء تسجيل (28) منظمة واتحاداً، أنه يؤكد صحة القرار، ويؤشر إلى أن حكومة الثورة ماضية في تفكيك مؤسسات النظام البائد. وقال خالد خلال استضافته في لقاء مباشر بقناة الجزيرة مباشر، مساء أمس (الجمعة)، إن تفكيك مؤسسات النظام البائد هدف من أهداف الثورة بما فيها الجمعيات الخيرية التي تتبع للنظام المخلوع، وأشار إلى أن المنظمات والجمعيات الخيرية التي صدر قرار بإلغاء تسجيلها وتجميد أنشطتها جميعها تعمل لصالح النظام البائد ودعم أنشطته، وقال: “حديث عبدالحي شهادة براءة للقرار، ويعني أن القرار يصب في مصلحة الشعب والـ 28 منظمة ليست النهاية، بل هنالك منظمات كثيرة سوف يلغى تسجيلها بما فيها الزبير الخيرية”.

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