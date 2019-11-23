الركود يضرب أسواق مواد البناء بسبب الغلاء (الفاحش)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ضربت حالة من الركود وضعف القوة الشرائية سوق السجانة لمواد البناء، نسبة لارتفاع الأسعار، وأقر التجار بغلاء السوق، ووصفه أحدهم بـ (الفاحش). ويشهد السوق نقصاً في أعداد العمالة. وأفاد أحد أصحاب المتاجر (الانتباهة أون لاين)، أن سعر طن السيخ (٤ و٥) لينيا بلغ (٥٤٠٠٠) جنيه، و ٣ لينيا (٥٧٠٠٠) ألف جنيه، وبلغ سعر لوري الطوب الأحمر مقدار ٤ ألف طوبة ( ١٠٠٠٠) ألف جنيه، وسعر لورى الرملة الكنجر ١٨ متر (٧٠٠٠) ألف جنيه و(٤٠٠٠) ألف جنيه لسعر الرملة العادية الحمراء ١٨ متر، وبلغت كمية الخرصانة ١٨ متر ( ٩٠٠٠) ألف جنيه، و١٠٠٠ طوبة بلوك ٢٧٠٠٠ ألف جنيه. ووصل سعر طن الأسمنت صخر السودان (٩٥٠٠) جنيه، وطن أسمنت عطبرة وبربر (١٠٠٠٠) ألف جنيه، وجردل بوماستيك المهندس (١٠٥٠) جنيه.