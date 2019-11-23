لا يا برهان فقد جانبك الصواب كثيرا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مواقف عدة اطلقها الفريق أول عبد الفتاح البرهان في حديثه لقناة الجزيرة مباشر وقد اوردت صحف الجمعة مقتطفات من هذا اللقاء وعرضت بعض النقاط ، وقد كان الفريق البرهان بعيدا عن الصواب في بعض موافقه التي اطلقها ، وسنورد ادناه بعض المواقف التي صدرت عن الرجل ونعلق عليها مع تأكيدنا علي حقنا وحق غيرنا في الخلاف معه في قراءته لبعض الاحداث وتبنيه لبعض المواقف ، وايضا نقول اننا لانختلف مع الرئيس في كل ماصدر عنه.

قطع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني بعدم تسليم البشير أو اي سوداني للمحكمة الجنائية الدلية، مؤكدا إن الأمر ليس مطروحا الان وأن الثقة متوفرة في القضاء السوداني والأجهزة العدلية.

ونعلق بالقول : هذا الكلام يعتبر أول رد رسمي ومن اكبر منصب سيادي بالبلد علي التصريحات المتضافرة التي تباري بعض رموز وقادة قوي إعلان الحرية والتغيير في الاعلان عنها وقالوا بكلام واحد أنهم توافقوا علي تسليم البشير للجنائية وهذا يعني بالطبع ان مواجهة مرتقبة ستقع بين مكونات الحكومة ان اصر كل طرف منها علي مواقفه ولاشك ان الغلبة ستكون للمكون العسكرى .

وأكد البرهان خلال لقاء مع “الجزيرة مباشر”، أن مشاركة القوات المسلحة في اليمن ضمن التحالف العربي ستستمر حتى ينفض التحالف،

وللبرهان نقول انك مخطئ جدا سيادة الرئيس فانت وغيرك تعلمون ان الجيش ذهب الي اليمن من غير حق وإن البرلمان لم يقرر هذا وإن السلطة السابقة التي اطيح بها هي التي خالفت الدستور والقانون ببعث هؤلاء الجند الي اليمن فكيف تجرؤ انت علي مواصلة القول بانكم ماضون في الخطأ ؟

إنتبه لتصريحاتك ولاتقل ماليس في مصلحتك.

البرهان اكد عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني في الفترة الإنتقالية، لكنه قال أن مشاركته في المراحل متروكة للقضاء.

وهذا القول سيجرك الي مواجهة لن تكون سهلة مع القوي المتعجلة المطالبة بضرورة حل حزب المؤتمر الوطني وبغض النظر عن صوابية هذه الفكرة من خطئها إلا ان كلام الفريق البرهان بارجاع الأمر الي القضاء يعتبر قولا فصلا.

ونفي الفريق البرهان ضبط اي أموال تخص قيادات الوطني داخليا أو خارجيا، مضيفاً أن النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق الذين تم اعتقالهم.

ولاندرى انقول لك ازح الغشاوة من عينيك يابرهان تر ما لم تره الان ام نكذب ادعاءك ونقول لك ان الاموال التي كنزوها فوق الحسبان وهذه عشرات بل مئات الشركات التي تمتص دماء الغلابة فكيف لم تجدوا لهم اموالا ، أما قولك ان النيابة العامة مسؤولة عن مصير رموز النظام السابق الذين تم اعتقالهم فهذا قول صحيح ولاغبار عليه .

وقال البرهان إن الفريق صلاح قوش خرج دون علمهم وليست لديهم معلومات حول مكان إقامته حاليا كما أنه لم يزر السودان مؤخرا.

ونستغرب قولك ونسألك كيف يخفي عليكم خبر شخص بمكانة قوش وهو ليس بالرجل العادي ؟ ان هذا الكلام لايمكن ان ينطلي علي احد فدعه يابرهان وابحث عن غيره فلن يقبله منك احد .

وقال البرهان أن الحكومة الانتقالية الحالية ورثت تركة مثقلة وطالب المواطنين بالصبر على الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا دعمهم للحكومة حتى تنفذ برامجها المطروحة، واصفا العلاقة بين المدنيين والعسكريين بالجيدة وقال إنهم شركاء.

كثيرة هي الدعوات بالصبر علي حكومة حمدوك وكثير هو الكلام عن التركة المثقلة لحكومته من النظام البائد وكل هذا صحيح لكن ليعلم برهان وحمدوك وغيرهما ان الامور لايمكن ان تمضي علي هذا الشكل.

وأعرب برهان عن أمله في التوصل لاتفاق سريع بين الحكومة والحركات في مفاوضات جوبا مؤكدا أن الفرصة مواتية لذلك اذا كانت هناك ارادة من الأطراف مؤكدا حرص الحكومة السودانية للتوصل الى سلام دائم ، مضيفاً أن المجلس الأعلى للسلام المكون من مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير مسؤولون عن السلام.

نتمني ذلك ويتمناه الجميع .

وحول قضية حلايب قال البرهان: إن (حلايب وشلاتين سودانية، لكننا لم نتطرق إلى هذا الملف مع الجانب المصري في الوقت الحاضر).

من اشد القضايا تعقيدا وحساسية مع الجانب المصري مسألة حلايب وشلاتين ولابد ان يتم حسم هذا الملف لكن يبدو ان برهان ورفاقه رأوا ترك الأمر للحكومة المنتخبة المفوضة شعبيا وهذا رأي لايخلو من وجاهة.

البرهان أشار إلى أن تغيير النظام هو أهم ما تحقق خلال الفترة الماضية، لكنه قال “المطلوب الكثير من الجهد لإقناع السودانيين بهذا التغيير”.

كيف يقتنع الناس بحدوث تغيير حقيقى والدولة العميقة ظاهرة ومسيطرة علي كثير من المفاصل.

وقال البرهان أن منظمة هيومن رايتس ووتش ليس لديها الحق في إصدار الأحكام بشأن فض الإعتصام، موضحا أن هناك لجان مشكلة لهذا الغرض.

هيومن رايتس ووتش ليست مؤتمنة وغير جديرة بالثقة ولجانكم ليست الافضل.

وأوضح رئيس مجلس السيادة أن الحوار السوداني الأمريكي بشأن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب مستمر ، لكنه قال أن هناك عدم تجاوب من واشنطن الأمر الذي أصاب الشعب السوداني بالإحباط.

اتركوا امريكا ولاتعولوا علي خير فيها ولاتنتظروا منها انصافا فهل انتم علي استعداد للصرخة في وجه امريكا رافضين ظلمها وسياستها الغير مقبولة ومحبطة للشعب ؟

جربوا ولن تخسروا ان شاء الله

وقال البرهان :

في الوقت الراهن لن يتم إرجاع العلاقة مع إيران

مما لاخلاف عليه ان مصلحة السودان في قيام علاقات متوازنة مع الجميع لكنكم بهذا الموقف تتبنون جر البلد الي سياسة المحاور الضارة فاعرف ذلك جيدا يكن خيرا لك

واوضح برهان ان حل حزب المؤتمر الوطني متروك للقضاء والأجهزة العدلية

كلام صحيح ولاغبار عليه

وقال البرهان لا توجد مليشيات للنظام السابق خارج الأطر القانونية

افتح عينك كويس ودقق الملاحظة وبعد داك قول اللي عايزو.

وقال برهان علاقتنا مع السعودية والإمارات علاقات أخوية وقوية.

ونساله طيب كيف تكون التبعية ياريس ؟