السودان يستفيد من مشروع (إيفاد) بتكلفة (47) مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت جملة المنحة التي قدمها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) لتنفيذ أنشطة مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان بالأبيض، (47) مليون دولار.

وتأتي المنحة ضمن جهود “إيفاد” للسودان بعد نجاحات مشروع تطوير التقاوى الذي انتهى أجله وحقق نجاحات كبيرة، برفع مستوى دخل الأسر ومقدرتها على الصمود في وجه تغيرات المناخ. وأوضح المنسق الرئيسي للمشروع المهندس محمد يوسف النور حسب (سونا) أمس، أن المشروع يستهدف المزارعين في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار والذين يزاولون الزراعة التقليدية والأنشطة القائمة على الغابات ويغطي (140) قرية وتستفيد منه (27) ألف أسرة من أصحاب الحيازات الصغيرة، كما يستهدف صغار المنتجين والنساء الريفيات والشباب في أربع ولايات هي كردفان الكبرى وسنار ويعمل في (13) محلية، وأضاف بأنه يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ويحد من الفقر بين الأسر الريفية الفقيرة عبر الاستثمار في إنتاج المحاصيل والتسويق والوصول إلى الإئتمان وبناء قدرات مقدمي الخدمات في القطاعين الخاص والعام.

وأكد عدد من المستفيدين من المشروع، أن معدلات الأمطار ساهمت كثيراً في التأسيس الجيد للمساحات التي تمت زراعتها في الموسم الأول، وأوضحوا أن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن موسم الحصاد الذي يجري الآن يبشر بإنتاج وفير ونجاح بكل المقياس، وأشادوا بجهود الوحدة التنسيقية الرئيسية للمشروع وفرق الإرشاد والتوجيه.