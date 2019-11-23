في يوم الطفل العالمي.. الطفلة “ماريا مرتضى” تتولى مهام مكتب رئيس الوزراء ليوم واحد فقط

الطفلة ماريا مرتضى ذات الـ(12) عاماً تولّت في يوم الطفل العالمي مهام مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لتمثيل احتياجات الأطفال في السودان، وكانت في ضيافتها رئيس الوزراء ولينا الشيخ وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية.

ماريا تحدثت عن ضرورة إيجاد حل للمشاكل في السودان بصُورةٍ عامّةٍ، وكان أبرزها مُشكلة المُواصلات وغلاء الأسعار والمُطالبة بإيقاف العُنف في المدارس والضرب والأذى الجسدي وتخفيف استخدام العنف لتأديب الطلاب، إضَافَةً إلى السَّلام الذي يجب أن يعم أنحاء البلاد.

من جانبه، أبدى رئيس الوزراء، سعادته بماريا وخاطبها بقوله: (أنا سعيد جداً لأنكِ تفهمي جيداً، ويجب فعلاً عدم استخدام العُنف الجسدي كشكل من أشكال الانضباط)، وعاد رئيس الوزراء مُوجِّهاً تساؤلاته لماريا قائلاً: هل تعتقدي أن لدى الشباب فرص عمل كافية؟ فردت بقولها: مُعظم الوقت، الأولاد يعلمون لأنهم يعتقدون دائماً أن الفتيات غير قادرات أو أنّهن ضعيفات.

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وعادت ماريا لترمي بتساؤلاتها على طاولة د. حمدوك بقولها: ماذا ستفعل من أجل السودان؟ فردّ مُجيباً: لدينا برنامج للوقت الانتقالي للحكومة، فيها عشر أولويات تحدّثت عن مُعظمها بما في ذلك السَّلام الذي هو الأهم.. لتُغادر ماريا أدراجها بعد قضاء ساعاتٍ بمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتُؤكِّد أنّ الأطفال في جميع مُدن السودان يجب أن تُسمع أصواتهم وضرورة الاِنتباه إلى ما يقولونه ومنحهم تعليماً ذا مَعنى ومساحة آمنة وبيئة نظيفة، وحرصت على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الوزراء، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)