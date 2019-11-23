شمال كردفان: لا أزمة في المُشتقات البترولية

أكّد مدير إدارة النقل والبترول بوزارة المالية في شمال كردفان سيف الدين أحمد الهادي، عدم وجود أزمة في المُشتقات البترولية، وأوضح أنّ الجازولين والبنزين والغاز مُتوفِّر بجميع المَحَطّات،ونوّه لانسياب حصة الولاية بشكلٍ راتبٍ.
وقال سيف الدين بحسب صحيفة الصيحة، إن الولاية تنعم باستقرار ووفرةفي الوقود والغاز بفضل التنظيم والمُتابعة المِيدانية من الإدارة
واللجنة المُختصة، وأضاف بأنّ الغاز يتم توزيعه بنسبة (30 %) للطهي و(70 %) للمخابز، وأشَارَ لتخصيص مَحَطّات مُعيّنة لتزويدحافلات المُواصلات جُغرافياً وأُخرى للسيارات الملاكي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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