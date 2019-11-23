(العود والحقيبة)..أمسية غنائية بالخرطوم

ينظم مركز سالدون ثراء التنوع الثقافي بالخرطوم شرق اليوم أمسية كبرى بعنوان “العود والحقيبة” تستضيفها دار المرشدات، ويشارك فيها الفنان جمال النحاس والفنان عمر حميدة والفنان محمد انور. وقال مدير المركز، يوسف حامد آدم لآخر لحظة: ان الامسية تأتي ضمن فعاليات المركز التي انطلقت بامسية لمسة الوفاء للفنان الراحل مصطفى سيد احمد، مضيفاً ان امسية اليوم هي ترسيخ لدور الحقيبة في ثراء الثقافة السودانية. Advertisements وأكد يوسف ان المركز سيواصل في تنظيم مثل هذه الامسيات تنشيطاً للذاكرة الثقافية الموسيقية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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