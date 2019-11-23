ولاية سنار: إنتاجية المحاصيل فوق المُعدّلات للموسم الصيفي

كشف مدير عام القطاع المطري بوزارة الإنتاج والموارد بولاية سنار المهندس الهادي الصادق، عن وضع خُطة مُبكِّرة لبداية زراعة العروة الصيفية، وأوضح أنّ المساحة المُستهدفة أكثر من (4) ملايين فدان.

وقال الصادق حسب صحيفة الصيحة أمس، إنّ الخُطة تشمل الزراعة بالقطاعين المطري والتقليدي، وأضاف بأنّ إنتاجية محاصيل السمسم والذرة والقطن فاقت مُعدّلات الأعوام السابقة.

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ولفت الهادي إلى تكوين لجان لتأمين المَحاصيل وتَوفير السُّيولة للعُمّال ومُتابعة عمليات الحصاد، وأشار إلى استخدام التقانات الحديثة والتقاوي المُحسّنة والمبيدات خلال المُوسم الجديد، وأضاف بأنّ انسياب المواد البترولية والجازولين يسير وفقاً للضوابط الموضوعة من قِبل حكومة الولاية تفادياً لعمليات التهريب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)