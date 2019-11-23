شريف الفحيل يغني للسودانيين في كندا

يعود الفنان الشاب شريف الفحيل للحفلات الجماهيرية بعد توقف منذ انطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة، حيث يطل على جمهور الجالية السودانية، وذلك مساء اليوم السبت بمدينة وندسور بكندا. Advertisements وبحسب آخر لحظة اعد شريف للحفل باقة من الاغنيات التي سيقدمها لاول مرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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