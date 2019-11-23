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حزب التنمية القومي يُؤكِّد المُشاركة في الانتخابات المقبلة

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التاريخ: 23-نوفمبر-2019

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حزب التنمية القومي يُؤكِّد المُشاركة في الانتخابات المقبلة

طَالَبَ حزب التنمية القومي الذي تمّ تدشين نشاطه أمس الأول، ببناء دولة سودانية مُتقدِّمة مُتطوِّرة تحكم عبر شعبها في إطار الدستور وقيم السودان الأصيل، وتحقيق التنمية الشاملة والسعي لتحقيق تعايُش سلمي وسلام اجتماعي.

 

وأكد عضو اللجنة التمهيدية للحزب الضيف عيسى عليو بحسب صحيفة الصيحة، إيمان الحزب بالتحوُّل الديمقراطي والاحتكام للشعب عبر اِنتخابات حُرّة نزيهة له فيها كامل الاختيار في مَن يمثله.

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وشَدّد عليو على عدم مُشاركة الحزب في الحكومة الانتقالية، لكنه أكّد مُشاركتهم في الانتخابات، ودعا لضرورة قيام المؤتمر الدستوري لوضع الخارطة السياسية والتعجيل بتوقيع السلام الشامل، ونادى بقومية الجيش لحفظ أمن البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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