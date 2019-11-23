انصاف تفوز بجائزة الاغنيات الاكثر طلباً

منحت شركة اتصالات كبرى بالسودان المطربة انصاف فتحي جائزة “أحلى نغمة” بعد ان حققت اغنيتها “المريود” المرتبة الاولى في الاغاني الاكثر طلباً وهي من كلمات والحان الشاعر سليمان عطية.
انصاف فتحي قامت بجولة فنية طويلة الشهر الماضي شملت وفقاً لآخر لحظة كندا ودولة الامارات العربية المتحدة التي احيت فيها حفلا بالنادي السوداني بمدينة العين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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