طه سليمان يرتب لحفل الذكرى من دنقلا

يستعد الفنان طه سليمان لتقديم حفل خاص بمناسبة ذكرى الاستقلال وذكرىثورة ديسمبر، وكان طه عاد قبل اليومين الماضيين من مدينة دنقلا بعد ان احيا حفلا خيرياً بمسرح مهيرة لصالح الاتحاد السوداني للسكري. Advertisements وقد شهد الحفل حضورا جماهيرياً كبيراً تفاعل مع اغنياته الجديدة. وبحسب آخر لحظة ان طه سليمان تم اختياره سفيراَ للنوايا الحسن, للسكري، وقد شهد حفل تنصيبه حضوراً رسمياً وشعبياً الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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